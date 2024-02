L’App Store pour le Vision Pro s’enrichit aujourd’hui, avec Apple annonçant qu’il y a désormais plus de 1 000 applications dédiées pour visionOS. La précédente donnée communiquée était de 600 applications optimisées pour le lancement.

Greg Joswiak, vice-président du marketing mondial d’Apple, a annoncé les 1 000 applications optimisées pour le Vision Pro au travers d’un message posté sur X (ex-Twitter). Il écrit :

A huge thank you to our developers! Their hard work has already resulted in over 1,000 incredible spatial apps designed specifically for Vision Pro, along with over 1.5 million compatible apps. We're thrilled to see how they'll continue to push the boundaries for what’s possible.

— Greg Joswiak (@gregjoz) February 13, 2024