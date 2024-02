Décidément, il semble que le lancement plutôt réussi de l’Apple Vision Pro ait fait changer quelques décisions de grands décideurs de la tech. Alors qu’il y a quelques jours à peine une app YouTube ne semblait pas du tout à l’orde du jour sur le casque d’Apple, voilà que la porte-parole du service de partage vidéos, Jessica Gibby, annonce qu’une app est bel et bien prévue : « Nous sommes ravis de voir le lancement de Vision Pro et nous le soutenons en garantissant aux utilisateurs de YouTube une expérience exceptionnelle dans Safari. Nous n’avons pas de projets spécifiques à partager pour le moment, mais pouvons confirmer qu’une application Vision Pro figure sur notre feuille de route. »

Pour rappel, si l’Apple Vision Pro enthousiasme nombre de journalistes, YouTubeurs et particuliers qui ont pu mettre la main dessus (hormis sans doute Nilay Patel de The Verge, de toute façon toujours très critique envers les produits Apple), l’appareil est loin d’être sans défauts, à commencer par les absences de plusieurs apps phares, comme celles de YouTube, Spotify ou bien encore Netflix. Concernant YouTube, cela se traduit par une incompatibilité de l’Apple Vision Pro avec les vidéos 360 et VR de YouTube (y compris donc lorsque l’on passe par le navigateur). Le retour de YouTube sur visionOS ne devrait pas corriger ce manque de compatibilité, Apple ayant déjà indiqué que les vidéos VR de YouTube n’étaient pas assez qualitatives pour le Vision Pro (ça ne s’invente pas). Du reste Safari sous visionOS ne prend pas encore en compte le format WebXR largement reconnu sur la toile. Sacré jardin fermé !