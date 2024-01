Apple a lancé aujourd’hui son App Store pour le Vision Pro (visionOS). Cela intervient avant la commercialisation du casque de réalité mixte qui se fera le 2 février prochain.

Les développeurs peuvent soumettre leurs applications conçues pour le système d’exploitation visionOS et les voir valider pour une apparition sur l’App Store. Certains ont justement reçu aujourd’hui un message d’Apple leur annonçant que leurs applications ont été validées.

Looks like Apple has just released the visionOS App Store! pic.twitter.com/zSdiY04JzF

— 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) January 16, 2024