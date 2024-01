La plateforme de streaming Max (anciennement connue sous le nom de HBO Max) aura le droit à son application native pour l’Apple Vision Pro, et ce dès le lancement du casque le 2 février.

Sur X (ex-Twitter), Adam Bader, directeur des produits chez Warner Bros Discovery (qui contrôle Max), annonce être « très enthousiaste à l’idée du lancement de l’Apple Vision Pro ! Mon équipe et moi avons travaillé pour proposer Max sur l’Apple Vision Pro le jour du lancement ».

Cette disponibilité n’est en soi pas réellement une surprise, sachant qu’Apple avait déjà évoqué le sujet il y a quelques jours dans son communiqué de presse annonçant la sortie prochaine du Vision Pro. Le fabricant indiquait :

L’Apple Vision Pro propose des écrans ultra-haute définition qui offrent plus de pixels qu’un téléviseur 4K pour chaque œil, ce qui permet aux utilisateurs de regarder des films et des séries sur Apple TV+, Disney+, Max et d’autres services sur un écran qui semble large de 30 mètres, avec la prise en charge du contenu HDR.