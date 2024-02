L’App Store pour l’Apple Vision Pro était déjà disponible. Aujourd’hui, Apple offre la possibilité de voir les applications directement sur le site. Cela permet ainsi d’avoir des informations.

L’App Store pour les applications du Vision Pro est visible sur le Web

Si vous vous rendez sur la page d’une application, vous verrez apparaître la mention Apple Vision Pro au niveau des captures d’écran, aux côtés de l’iPhone, de l’iPad, de l’Apple TV et de l’Apple Watch. Tout dépend bien sûr du type d’application, certaines ne sont pas disponibles pour tel ou tel support.

Vous pouvez ainsi découvrir à quoi ressemble l’application sur le casque de réalité mixte d’Apple. Il est également possible de faire défiler la page pour se rendre à la section « Informations » et remarquer quels sont les appareils pris en charge, ainsi que les versions logicielles supportées. Sans surprise, visionOS 1.0 est requis au minimum pour faire tourner les applications. Pour rappel, Apple a déjà proposé visionOS 1.0.1 et même visionOS 1.0.2.

On notera au passage que la section « Information » indique la mention « Apple Vision » et non « Apple Vision Pro ». Cela renforce l’idée qu’Apple proposera un autre casque sans la mention Pro. Les rumeurs insistantes parlent d’un modèle moins cher.

L’Apple Vision Pro sera disponible dès demain aux États-Unis avec un premier prix de 3 499 dollars. Pas de date pour la France et les autres pays. Mais une rumeur a toutefois suggéré que quelques pays y auront le droit avant la WWDC 2024 en juin.