Apple présente aujourd’hui la liste des différentes applications qui sont préinstallées sur visionOS, le système d’exploitation du Vision Pro. On en retrouve plus de 20 au total.

Plusieurs applications présentes sur visionOS

Voici donc la liste des applications préinstallées sur l’Apple Vision Pro :

App Store

À la rencontre des dinosaures

Fichiers

Freeform

Keynote

Mail

Messages

Pleine conscience

Musique

Notes

Photos

Safari

Réglages

Astuces

Livres

Calendrier

Maison

Plans

News

Podcasts

Rappels

Raccourcis

Bourse

Dictaphone

Apple précise séparément que « FaceTime et Capture (pour les photos et vidéos spatiales) sont également préinstallées sur l’Apple Vision Pro ».

Bien sûr, il est possible de télécharger de nombreuses applications tierces grâce à l’App Store. La liste va d’ailleurs s’agrandir au fil du temps. Il y a toutefois quelques absents notables au lancement, dont Netflix qui a décidé de ne pas proposer son application pour le casque. Il en va de même pour Spotify et YouTube. Il est techniquement possible d’utiliser ces services sur le casque, mais cela implique de passer par Safari (ou un autre navigateur Internet), ce qui ne permet pas d’avoir une expérience optimale en comparaison avec une application native.

Il n’est pas impossible que ces services (et d’autres) attendent de voir s’il y a une réelle demande pour l’Apple Vision Pro avant d’envisager une application dédiée.