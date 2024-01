Netflix a pris la décision de ne pas rendre disponible son application sur l’Apple Vision Pro. Le service de streaming ne suit donc pas ses concurrents comme Disney+ et Amazon Prime Video qui ont décidé de répondre présents.

Pas d’application Netflix sur l’Apple Vision Pro

Il existe deux possibilités d’avoir une application sur l’Apple Vision Pro. La première est que les développeurs conçoivent une version spécifique pour visionOS, ce qui offre une expérience optimisée afin de réellement exploiter le produit. La seconde est de simplement proposer l’application disponible sur iPad. Certes, l’expérience est moins optimisée ici, mais cela permet au moins d’avoir un accès simplifié.

Dans le cas de Netflix, il n’y aura ni l’un ni l’autre. « Nos membres pourront profiter de Netflix sur le navigateur Web du Vision Pro, de la même manière qu’ils peuvent profiter de Netflix sur les Mac », a déclaré le service de streaming à Bloomberg.

Ainsi, les utilisateurs qui le souhaiteront devront utiliser Safari (ou un autre navigateur) sur le Vision Pro, se rendre sur netflix.com, se connecter avec le compte puis accéder au catalogue de films et de séries. Et évidemment, qui dit absence d’applications dit que certaines fonctionnalités ne seront pas disponibles, comme le téléchargement des films et séries pour les regarder hors ligne.

Doit-on comprendre que Netflix ne proposera jamais une application sur l’Apple Vision Pro ? Il est possible que la plateforme attende les premiers retours afin de voir s’il y a une demande de la part du public pour ce casque à 3 499 dollars.