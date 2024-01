Chaque jour qui passe voit son lot de nouvelles informations sur le Vision Pro. Apple vient de publier une nouvelle page consacrée à son casque XR (pardon, son casque « immersif »), et si l’on y apprend pas grand chose de neuf, l’oeil avisé pourra y recueillir quelques informations qui n’avaient pas été diffusées jusqu’ici : on apprend ainsi qu’au lancement, l’Apple Vision Pro proposera via sa boutique intégrée un grand nombre d’apps de streaming, dont Disney+,4 ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok, ou bien encore MUBI. Apple précise en outre que certaines apps proposent des environnements de visionnage immersifs, à l’instar de Disney+ qui propose 4 décors de cinéma, l’un inspiré du célèbre El Capitan Theatre d’Hollywood, le second tiré de l’univers Monstres & Compagnie, le troisième dans l’univers Marvel et la tour des Avengers. et enfin un siège en première classe directement dans le cockpit du Landspeeder de Luke Skywalker !

Apple propose aussi 4 expériences immersives mises au point par Apple Studios :

Alicia Keys : Rehearsal Room offre un rare aperçu du processus créatif de la lauréate d’un Grammy avec cette séance de répétition intime comprenant des interprétations de ses tubes « No One », « If I Ain’t Got You » et « You Don’t Know My Name ». » Les utilisateurs peuvent également accéder à ces performances sous forme d’EP spécial exclusivement sur Apple Music lors de ses débuts.

Adventure suit des athlètes pionniers alors qu’ils relèvent des défis impressionnants dans certains des endroits les plus sensationnels du monde. Dans le premier épisode, Highlining, les téléspectateurs entrent dans les airs avec Faith Dickey alors que cette dernière relève son plus grand défi à ce jour : une traversée audacieuse à 3 000 pieds au-dessus des fjords à couper le souffle de Norvège.

Wild Life emmène les spectateurs au plus près de certaines des créatures les plus charismatiques de la planète pour découvrir ce qui les rend uniques, avec les experts qui les connaissent le mieux. Le premier épisode amène les téléspectateurs dans le plus grand sanctuaire de rhinocéros au monde, où une ancienne capitaine de police a consacré sa vie à sauver, élever et réensauvager ces gentils géants.

Prehistoric Planet Immersive : la série documentaire Apple Original primée de Jon Favreau et des producteurs de Planet Earth revient avec un film immersif qui transporte les spectateurs dans la vie quotidienne des dinosaures et suit les luttes et les triomphes de ces animaux majestueux au milieu de paysages spectaculaires. Prehistoric Planet Immersive emmène les spectateurs le long d’une côte océanique accidentée où une colonie de ptérosaures s’installe pour une sieste l’après-midi, qui s’avère tout sauf reposante.