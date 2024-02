Si l’on s’en tient aux premiers retours, l’Apple Vision Pro a plutôt réussi son démarrage commercial, mais les utilisateurs notent tout de même un manque criant de contenus. Lors de la présentation des résultats pour le 4ème trimestre 2023, le CFO d’Apple Luca Maestri s’est empressé de préciser que de nombreuses entreprises travaillaient sur des apps pour le Vision Pro, à l’instar de Walmart, Nike, Vanguard, Stryker, Bloomberg et SAP , « tirant parti et investissant dans l’Apple Vision Pro en tant que nouvelle plate-forme pour offrir des expériences informatiques spatiales innovantes à leurs clients et employés ».

Les contenus médias seront sans doute l’une des pierres angulaires du Vision Pro, dont l’affichage bénéficie de la qualité des écrans micro-OLED. Disney s’est déjà mis sur les rangs (40 films en 3D immersive), et l’on sait désormais qu’IMAX est aussi de la partie. Sur Fox News, le CEO d’IMAX Rich Gelfond a livré les premiers détails d’un « partenariat spectaculaire » avec Apple. Ce partenariat consisterait à créer des expériences documentaires immersives pour le Vision Pro, et l’on sans doute un peu, sur un format d’affichage extra-large.