TikTok se lance aujourd’hui sur l’Apple Vision Pro avec une application optimisée pour le casque. L’interface s’adapte à visionOS et le réseau social promet une expérience immersive.

Si vous utilisez déjà TikTok sur votre iPhone, vous allez rapidement vous y retrouver sur l’Apple Vision Pro. L’interface de base affiche la section « Pour vous » du réseau social, avec les vidéos à la verticale. Sur la gauche, on retrouve trois boutons pour l’accueil, la recherche et votre profil. Sur la droite, vous pouvez aimer la vidéo avec le cœur/voir le nombre de J’aime, accéder aux commentaires, mettre en favori, partager le contenu et accéder au profil du créateur.

« TikTok est désormais disponible en tant que nouvelle application spatiale sur l’Apple Vision Pro. Découvrez votre flux Pour vous d’une toute nouvelle manière grâce à cette vue immersive du contenu », indique le réseau social dans son annonce de l’application.

Exciting news! TikTok is now available as a new spatial app on @Apple Vision Pro. Experience your For You feed in an entirely new way through this immersive content view ✨ pic.twitter.com/u0KS97bMTR

— TikTokComms (@TikTokComms) February 15, 2024