L’Iowa, un État du Midwest des États-Unis, a décidé d’attaquer TikTok concernant la classe d’âge de son application sur l’App Store. Il est indiqué qu’il faut avoir au moins 12 ans pour l’utiliser. Mais pour l’État américain, c’est beaucoup trop bas étant donné le type de contenu que l’on retrouve sur le réseau social.

TikTok est dans le viseur de l’Iowa

Dans une plainte, la procureure générale de l’Iowa, Brenna Bird, affirme que TikTok ment aux parents sur la présence de contenus sexuels, de drogues, d’alcool, de blasphèmes et d’autres contenus inappropriés dans l’application. Elle estime que le réseau social rend ce type de contenu facilement accessible aux jeunes utilisateurs tout en maintenant une classification d’âge inexacte de « 12+ » sur l’App Store.

Une classification 12 ans et plus sur l’App Store signifie qu’une application a un contenu sexuel « peu fréquent/léger », des blasphèmes, un humour grossier, des thèmes suggestifs et des références à l’alcool, au tabac ou à la consommation de drogues. Toutefois, l’Iowa affirme que le contenu de l’application de TikTok ne correspond pas à cette description, ajoutant qu’il recevrait un label 17+ s’il était correctement classé par TikTok. L’État ajoute que les classifications « T » pour « Teen » (adolescents) de TikTok sur le Google Play Store et le Microsoft Store sont également inexactes.

Une enquête menée par l’État a révélé que des utilisateurs âgés d’à peine 13 ans pouvaient « facilement trouver » des recettes de boissons alcoolisées, des « conseils et encouragements » sur la consommation de marijuana, de la musique aux paroles blasphématoires et des « vidéos faisant la promotion des troubles alimentaires, du suicide et de l’automutilation ». En outre, la plainte affirme que le mode restreint de TikTok, qui est censé limiter le contenu « qui peut ne pas être approprié pour tous les publics », ne fonctionne pas lorsqu’il est activé.

L’Iowa demande une injonction préliminaire et permanente en vertu de la loi de l’Iowa sur la fraude à la consommation pour empêcher TikTok de faire des déclarations trompeuses sur la présence de contenus inappropriés dans son application. L’État réclame également des sanctions civiles, des restitutions et d’autres frais.