Netflix ne sera pas le seul à zapper l’Apple Vision Pro, YouTube et Spotify feront de même. Le service de vidéo et la plateforme de streaming musical ont décidé de ne pas rendre disponibles leurs applications sur le casque.

Pas d’apps de Spotify ni de YouTube sur l’Apple Vision Pro

YouTube a indiqué à Bloomberg qu’il ne proposera pas — du moins au lancement — une application native pour l’Apple Vision Pro, tout comme il n’autorisera pas les utilisateurs à profiter de son application iPad sur le casque. « Les utilisateurs de YouTube pourront utiliser YouTube dans Safari sur le Vision Pro dès le lancement », déclare le service.

L’histoire est similaire du côté de Spotify : pas d’application spécifique pour visionOS et blocage de l’application iPad sur le casque. Mais les utilisateurs qui le souhaitent devraient être en mesure d’utiliser la version Web en se connectant avec leur compte. L’expérience sera cependant bien moins optimisée qu’une solution native.

Le Vision Pro comprendra l’accès aux applications d’Apple pour la musique et les podcasts, qui sont en concurrence avec les offres de Spotify. Mais le fait d’avoir été snobé par Netflix, Spotify et YouTube signifie que les applications de streaming les plus populaires ne seront pas disponibles lors du lancement du casque le 2 février. Apple a largement vanté l’appareil comme une plateforme pour la vidéo, les jeux et autres divertissements. Certaines plateformes ont déjà été confirmées, dont Disney+ et Amazon Prime Video.