Une analyse sur l’App Store révèle que plus de la moitié (52%) des applications conçues spécifiquement pour l’Apple Vision Pro sont payantes sur l’App Store. La part est bien plus importante que celle sur l’App Store au global (5%).

Beaucoup d’applications payantes pour le Vision Pro

Le cabinet Appfigures a analysé l’App Store pour le Vision Pro et a remarqué que les développeurs ont une approche différente en comparaison avec l’iPhone. Sur iOS, il n’est pas rare de voir des applications qui sont gratuites au téléchargement sur l’App Store, mais qui incluent ensuite des achats intégrés pour débloquer telle ou telle fonctionnalité. Dans le cas du casque de réalité mixte, les développeurs préfèrent en majorité faire payer leurs applications dès le départ. Le prix moyen est de 5,67$ selon les données d’Appfigures citées par TechCrunch.

En outre, les données montrent que 35% des applications pour le Vision Pro ne sont pas du tout monétisées par l’intermédiaire de l’App Store, tandis que 13% seulement proposent des abonnements.

À ce jour, il y a plus de 700 applications qui sont dédiées pour l’Apple Vision Pro. Mais l’App Store pour le casque compte environ 1,2 million d’applications. En effet, il est possible d’utiliser certaines applications iOS dessus. Si l’on tient compte des applications iOS qui ont été modifiées pour inclure une expérience Vision Pro native, seuls 17% des téléchargements sont payants et 58% sont monétisés au moyen d’abonnements.

Il est difficile de faire une comparaison directe avec le lancement de l’App Store sur iPhone en 2008 pour une raison toute simple : les achats intégrés n’existaient pas à l’époque (ils ont fait leurs débuts en 2011). Il y a 16 ans, les développeurs pouvaient proposer des applications ou payantes au téléchargement, rien d’autre.