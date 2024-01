Le Vision Pro n’est pas encore annoncé pour la France, mais cela n’empêche pas Apple de travailler avec certains groupes dans le monde. Il s’avère que Free fait partie du lot.

Apple et Free en collaboration sur le Vision Pro

Lors d’une interview par On refait le Mac, Xavier Niel est questionné sur l’Apple Vision Pro pour savoir ce qu’il pense de ce type de produit. « Je crois que je n’ai pas le droit de vous répondre à plein de questions là-dessus, mais on fait des choses avec Apple sur le sujet », indique le dirigeant. « Donc vous verrez, on a des petites surprises sur ce sujet-là qui arrive ». Il mise ensuite sur l’humour en disant avoir « signé 3 500 documents qui ne doivent même pas vous permettre d’utiliser le nom du truc ».

On peut naturellement se demander quelles sont les surprises en question. Olivier Frigara, qui se charge de l’interview, note que « tout est déjà dit, ça veut dire qu’une appli pour l’Apple Vision Pro va sortir bientôt ». Là encore, Xavier Niel répond avec humour en disant « je n’ai pas dit ça ».

Au vu de la réponse, il est possible que Free prépare son application OQEE pour l’Apple Vision Pro. Elle permet déjà de voir les chaînes de télévision sur les Freebox, ainsi que sur iPhone, iPad, Apple TV, sur Mac via Safari et les appareils sous Android. Un support sur le casque d’Apple serait donc un bon point pour les utilisateurs.

Reste à savoir maintenant quelles sont les surprises, sachant que Xavier Niel utilise bien le pluriel.

L’Apple Vision Pro sera disponible dès le 2 février aux États-Unis. Il n’y a pas encore une date pour la France ou les autres pays.