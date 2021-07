Free rend aujourd’hui disponible son application OQEE sur iOS (iPhone et iPad) et tvOS (Apple TV) afin de regarder les chaînes de télévision. Cela fait suite à la découverte hier d’un menu dédié au sein des réglages d’iOS.

OQEE by Free donne accès à plus de 550 chaînes de télévision en direct, dont 220 incluses dans l’abonnement de base et de nombreuses chaînes proposant du replay. Les utilisateurs ont également le droit à quelques fonctionnalités, dont le contrôle du direct, start-over ou encore l’enregistrement d’un programme.

Tout le monde ne peut pas utiliser OQEE by Free sur son iPhone, iPad ou Apple TV pour regarder les chaînes de télévision. Il faut obligatoirement avoir un abonnement en cours à une Freebox Pop ou Freebox Delta. Si c’est le cas, alors vous pouvez télécharger l’application et entrez votre identifiant Free.

On notera au passage un système de profils personnalisés pour chaque membre de la famille. Cela permet d’avoir une expérience TV spécifique pour chaque personne avec des recommandations de programmes. Ce sera surtout intéressant depuis l’Apple TV ou éventuellement l’iPad, puisque l’un ou l’autre sont souvent utilisés par plusieurs personnes.

Vous pouvez télécharger dès maintenant et gratuitement l’application OQEE by Free sur l’App Store pour iPhone, iPad et Apple TV. L’opérateur se met en tout cas au niveau d’Orange, SFR et Bouygues Telecom qui proposent déjà une application similaire sur iOS (et même tvOS pour Bouygues Telecom).