La Freebox Pop de Free intègre QQEE, une application pour voir les chaînes de télévision, et celle-ci se prépare sur iPhone, iPad et Apple TV. C’est en tout cas ce que suggère l’application Réglages d’Apple.

En faisant un tour dans l’application Réglages et en se rendant dans la section Fournisseur TV, on peut voir que Free a rejoint Monaco Telecom. Un appui dessus affiche le logo QQEE by Free et la possibilité de se connecter avec son compte Free. « Accédez aux séries TV et films proposés dans les app prises en charge par votre abonnement », peut-on lire juste avant de se connecter. À ce jour, le fait de se connecter ne donne accès particulier.

L’arrivée d’une application QQEE sur iOS et tvOS permettrait aux clients de l’opérateur de regarder les chaînes de télévision sans utiliser le boîtier TV de la Freebox Pop. Tout pourrait être géré directement depuis une application sur son iPhone, iPad et Apple TV. La solution de secours pour les abonnés à ce jour est de passer par l’application myCanal en entrant ses identifiants Free.

Que fait la concurrence ? Orange, SFR et Bouygues Telecom proposent tous une application iOS pour voir les chaînes de télévision. Bouygues Telecom est le seul à en proposer également une sur Apple TV. Free va, semble-t-il, le rejoindre.

Ni Apple ni Free n’ont annoncé quoi que ce soit concernant QQEE sur iOS et tvOS. Le menu est apparu tout seul dans les réglages sans aucune mise à jour particulière. Peut-être que Free compte annoncer quelque chose demain, sachant que l’opérateur choisit le mardi pour faire ses annonces.