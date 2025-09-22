Les propriétaires avec un Apple Vision Pro peuvent maintenant regarder MotoGP Tour de Force, un documentaire immersif qui vient de Canal+. Il s’agit du premier documentaire immersif pour le casque qui a été créé par un partenaire et non Apple.

Un documentaire immersif de MotoGP sur l’Apple Vision Pro

Apple explique que les fans peuvent découvrir ce nouveau documentaire immersif qui suit Johann Zarco, un pilote français de MotoGP, lors de sa victoire sous la pluie lors du Grand Prix de France au Mans en mai dernier, mettant fin à 71 ans d’attente pour une victoire à domicile devant plus de 300 000 fans.

Pour rendre l’expérience visuelle aussi intime et réaliste que si l’on y était, Canal+ a utilisé quatre caméras URSA Cine Immersive fixées sur des pieds et des Steadicams, associées à des micros ambisoniques pour capturer l’audio spatial Apple. Une station de travail mobile équipée d’un Mac Studio M3 Max, d’un Pro Display XDR et d’un Apple Vision Pro a été installée en bordure de piste pour visionner instantanément les images et garantir un cadrage précis dans leur contexte, tandis qu’une équipe de post-production à Paris a utilisé la même configuration pour le montage, l’étalonnage des couleurs et le mixage audio avec DaVinci Resolve Studio.

En France, le visionnage passe par l’application Canal+ sur l’Apple Vision Pro. Pour les autres pays, il faut se rendre dans l’application Apple TV.

À noter que Canal+ va également proposer une version 2D pour tous ceux qui n’ont pas l’Apple Vision Pro. Il y aura également une version compatible pour les casques de réalité virtuelle d’autres marques.