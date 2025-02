Apple TV+ vient d’annoncer Bono: Stories of Surrender, un documentaire qui portera sur le chanteur du groupe U2. Ce sera également le premier long-métrage en version immersive disponible sur l’Apple Vision Pro.

Il existe déjà des vidéos immersives sur l’Apple Vision Pro, mais il s’agit à chaque fois de contenus de l’ordre de quelques minutes. Ici, il s’agira d’un documentaire complet enregistré en 8K avec l’audio spatial pour produire une vidéo à 180 degrés qui place les spectateurs sur scène avec Bono et au centre de son histoire. Avec cette édition spéciale du film disponible uniquement sur l’Apple Vision Pro, les spectateurs se sentiront immergés dans la musique et la narration.

Le documentaire Bono: Stories of Surrender est une exploration visuelle lyrique du spectacle du même nom de Bono. Le spectacle avait pour but de promouvoir l’autobiographie Surrender : 40 chansons, une histoire sortie en 2022. Bono raconte les moments marquants de sa vie et de l’histoire de U2. Il révèle également des anecdotes personnelles sur son parcours de fils, de père, de mari, d’activiste et de rock star. Outre des images inédites et exclusives des concerts au Beacon Theatre, le documentaire montre Bono interprétant de nombreuses chansons emblématiques de U2 qui ont façonné sa vie et son héritage.

Bono: Stories of Surrender sera disponible le 30 mai sur Apple TV+. La version immersive pour l’Apple Vision Pro sera disponible à la même date.