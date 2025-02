On aimerait pouvoir en sourire, mais c’est un fait objectif : les vidéos immersives d’Apple sont l’un des principaux atouts de l’Apple Vision Pro, ce qui prouve en creux l’indigence du contenu disponible sur le casque de réalité mixte. Précisons tout de suite que cette petite pique (méritée) n’est pas là pour minorer les qualités de ces vidéos (filmées en 8K, qui sont reconnues comme étant l’état de l’art le plus abouti de ce qu’il est possible de faire en terme de films immersifs.

Bonne nouvelle donc pour les propriétaires du Vision Pro, une nouvelle vidéo immersive d’une durée de 6 minutes est disponible dès aujourd’hui. Baptisée Arctic Surfing, la vidéo permet d’admirer des surfeurs de l’extrême qui n’hésitent pas à sortir leurs planches en plein cœur des superbes paysages arctiques de Norvège. Immersion garantie donc (prévoir une petite laine pour les plus sensibles à l’effet 3D spatialisé) d’autant que comme d’habitude le mixage sonore spatialisé renforcera l’impression « d’y être ». Apple ne ralentit pas la cadence puisque le prochain film immersif, Deep Water Solo, sera disponible sur Vision Pro dès vendredi prochain.