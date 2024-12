« Ice Dive », un nouvel épisode de la série « Adventure » pour l’Apple Vision Pro, emmène les spectateurs sous la glace de l’Arctique. On y suit le plongeur Ant Williams dans sa tentative de battre le record mondial de la plus longue durée de nage sous glace en apnée. Ce nouvel épisode disponible depuis quelques heures met en avant les vidéos immersive à 180 degrés en 8K du Vision Pro, une résolution très élevée et pourtant bien adaptée aux écrans Micro OLED du casque d’Apple. D’autres contenus pour le Vision Pro, tels que « Wild Life » et « Prehistoric Planet », ont déjà été publiés de manière très sporadique, mais Apple semble désormais bien décidé à sortir du contenu plus régulier, ce qui permettra peut-être de résoudre l’un des points les plus problématique du casque qui est son manque de contenus adaptés.

Apple travaille bien sûr à enrichir cette bibliothèque de contenu, aidé indirectement par des technologies tierces comme la nouvelle caméra immersive de Blackmagic (à 30 000 dollars), qui pourrait permettre à des studios externes de créer des expériences compatibles avec le casque. A défaut d’être nombreuses, les vidéos immersives du Vision Pro sont souvent saisissantes, à l’instar de cette session en studio avec Alicia Keys, d’un vol en montgolfière ou bien encore de ce court-métrage de 16 minutes, « Submerged », réalisé par (1914). Le catalogue au complet ne représente pourtant que deux heures de visionnage, ce qui reste évidemment trop peu pour en faire un argument de vente.

Pour rappel, l’Apple Vision Pro a été lancé en février aux États-Unis au prix de 3 500 dollars puis quelques mois plus tard à 4000 euros en France.