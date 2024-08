Les utilisateurs de l‘Apple Vision Pro pourront bientôt s’élever au dessus de plusieurs lieux emblématiques et saisissants de l’île d’Hawaï. La vidéo immersive Elevated, qui avait été annoncée il y a quelques semaines, a désormais une date de sortie sur le casque XR d’Apple : Elevated sera disponible sur le Vision Pro le 6 septembre prochain. En fait de vidéo il s’agit aussi d’une nouvelle catégorie d’expérience immersive. Apple promet que la vidéo « emportera les spectateurs au-dessus de paysages emblématiques depuis des hauteurs vertigineuses ». C’est pour ce genre de contenu que le Vision Pro s’annonce particulièrement convaincant, l’extrême résolution des écrans Micro-OLED permettant réellement de « s’y croire ». Reste que jusqu’à maintenant, les contenus dédiés de ce genre étaient très peu nombreux, un point qu’Apple semble vouloir corriger au plus vite suite à l’annonce du lancement de plusieurs vidéos immersives d’ici 2025.

Le premier épisode d’Elevated se situe donc à Hawaï et le prochain épisode présentera un paysage automnal en Nouvelle-Angleterre. Pour rappel, la série immersive Boundless avait été lancée au mois de juillet et consistait en une ballade virtuelle en montgolfière (ballade saisissante si l’on en croit les quelques retours disponibles ici ou là). Les prochaines expériences de ce type concerneront un extrait d’un concert de The Weeknd, une série sportive sur le surf, un aperçu des coulisses du NBA All-Star Weekend 2024, et surtout un véritable court-métrage intitulé Submerged et réalisé par .