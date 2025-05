Le documentaire Bono : Stories of Surrender marque un jalon important d’Apple TV+. Cette production (réalisée par Bono lui-même) sera en effet disponible en deux versions, une filmée en 8K (mais visible en 4K sur Apple TV+) et la seconde visible uniquement en vidéo immersive (à 180°) avec le casque Apple Vision Pro. Il s’agit rien moins que du premier contenu en long métrage disponible pour le Vision Pro. Bono : Stories of Surrender est aussi une affaire de prestige : le documentaire a été présenté hors compétition ce samedi 17 mai au Festival de Cannes, dans l’une des « séances spéciales » du célèbre festival. Les festivaliers ont eu droit bien sûr à la version 8K, ce qui sans doute déjà bien suffisant pour en prendre plein les mirettes. Le film a été projeté dans la plus grande salle du festival, le Grand Théâtre Lumière, et Bono, qui était évidemment présent sur place, à reçu une ovation du public de 7 minutes !



Le pitch de présentation du docu : « Plongez dans une version inédite du spectacle de Bono, « Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief… », déjà salué par la critique. Dans « Bono: Stories of Surrender », l’artiste lève le voile sur sa vie extraordinaire et sur sa famille, ses amis et la foi, qui l’ont défié et soutenu, et révèle les histoires personnelles qui ont jalonné son parcours de fils, de père, de mari, de militant et de rockstar. Dans ce documentaire offrant des images inédites et exclusives de sa tournée, Bono interprète de nombreuses chansons mythiques du groupe U2 qui ont façonné sa vie et l’héritage qu’il laisse derrière lui. »

Les deux versions du documentaire seront disponibles le 30 mai prochain sur Apple TV+