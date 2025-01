Le documentaire « Deaf President Now! », produit par Apple Original Films, a été présenté mercredi 28 janvier en avant-première au Sundance Film Festival 2025 à Park City (dans l’Utah). Parmi les invités figuraient Nyle DiMarco, co-réalisateur et producteur, ainsi que Davis Guggenheim, réalisateur oscarisé et producteur. Les figures historiques du mouvement DPN4 — Tim Rarus, Bridgetta Bourne-Firl, Jerry Covell et Greg Hlibok — étaient également présentes aux côtés des producteurs Jonathan King et Amanda Rohlke. Le documentaire sera disponible en streaming plus tard cette année sur Apple TV+.

Dernier rang : Tim Rarus avec le producteur Jonathan King, aux côtés de Jerry Covell et Greg Hlibok.

Premier rang : Le co-réalisateur Davis Guggenheim avec Bridgetta Bourne-Firl, le co-réalisateur Nyle DiMarco et la productrice Amanda Rohlke lors de la première du film « Deaf President Now! » d’Apple Original Films au Sundance Film Festival, au Théâtre Eccles à Park City.

« Deaf President Now! » retrace les huit jours de protestation historique à l’université Gallaudet en 1988, après la nomination d’un président « entendant » au détriment de candidats sourds hautement qualifiés. Après une semaine de manifestations et de boycotts, les étudiants remportent une victoire symbolique avec la démission du président entendant et la nomination du doyen Dr. I. King Jordan, qui devient du même coup le premier président sourd de l’université. Ce mouvement a marqué un tournant dans l’histoire des droits civiques, influençant notamment l’adoption de l’Americans with Disabilities Act (ADA).

Le documentaire Apple TV+ propose des interviews exclusives des figures majeures de ce mouvement, des images d’archives mais aussi des séquences scénarisées. Le film tente aussi une approche expérimentale appelée Deaf Point of View, qui combine photographie impressionniste et design sonore immersif afin de plonger le spectateur dans une expérience sensitive proche de celle des personnes sourdes.