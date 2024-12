Apple TV+ vient d’annoncer Deaf President Now!, un nouveau documentaire qui se focalisera sur le mouvement du même nom qui a eu lieu en 1988 au sujet de l’université Gallaudet est qui l’unique université des sourds aux États-Unis. Nyle DiMarco est le producteur et le co-réalisateur avec Davis Guggenheim.

Tim Rarus, Bridgetta Bourne-Firl, Greg Hlibok et Jerry Covell

Deaf President Now! raconte les huit jours de manifestations historiques qui ont eu lieu à l’université Gallaudet en 1988, après que le conseil d’administration de l’école a nommé un président entendant au détriment de plusieurs candidats sourds très qualifiés. Après une semaine de rassemblements, de boycotts et de protestations, les étudiants de l’université ont triomphé : le président entendant a démissionné et le doyen bien-aimé, le docteur I. King Jordan, est devenu le premier président sourd de l’université.

Les manifestations ont marqué un tournant dans l’histoire des droits civiques, avec un impact qui s’est étendu bien au-delà du campus de Gallaudet et qui a ouvert la voie à la loi sur les Américains handicapés (Americans with Disabilities Act, ADA).

Le documentaire présente des entretiens exclusifs avec les cinq figures clés du mouvement, dont les quatre de Gallaudet – Jerry Covell, Bridgetta Bourne-Firl, Tim Rarus et Greg Hlibok – aux côtés d’I. King Jordan, ainsi que des archives et des éléments scénarisés. Le film incorpore également une approche narrative expérimentale appelée Deaf Point of View (point de vue du sourd), utilisant une photographie visuelle et une conception sonore complexe pour plonger le public dans l’expérience sourde.

Deaf President Now! sera disponible sur Apple TV+, mais il n’y a pas encore une date de sortie.