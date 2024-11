Voilà qui s’annonce énorme : Apple travaille actuellement sur un projet qui devrait améliorer considérablement les expériences immersives de son casque Vision Pro en intégrant une technologie de streaming live (en direct) dans un grand stade sportif. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a confirmé que des négociations sont en cours avec Apple pour intégrer un système de retransmission en direct de vidéo immersive dans le stade rénové de Santiago Bernabéu. « Tout le monde veut venir au Santiago Bernabéu » , et c’est pourquoi nous négocions avec Apple pour pouvoir porter des lunettes et regarder le match comme si vous étiez au stade. Il s’agirait de l’I »nfini Santiago Bernebéu ». » Cette technologie de transmission AR permettrait donc aux fans de vivre les matchs comme s’ils étaient dans le stade grâce au casque Vision Pro, et réaliserait au passage l’un des fantasmes les plus souvent évoqués au sujet du casque.

Les rénovations du Santiago Bernabéu du Real Madrid pourraient ainsi ouvrir la voie à de nouveaux types de contenus en vidéos immersives en direct pour le casque Vision Pro d’Apple, et révolutionner au passage le visionnage des compétitions sportives. En cas de succès, cette collaboration pourrait alors positionner Apple en tant que leader du contenu sportif immersif, suscitant possiblement l’intérêt d’autres équipes et du monde du sport en général.