OpenAI franchit une nouvelle étape en annonçant aujourd’hui le lancement de ChatGPT Health. Cette section dédiée, distincte de l’interface principale du chatbot, permet aux utilisateurs d’interagir avec l’intelligence artificielle sur des questions de santé spécifiques, tout en connectant leurs données personnelles issues d’applications tierces et de dossiers médicaux. Cela inclut une connexion avec l’application Santé d’Apple.

Une intégration poussée avec Apple Santé et les dossiers médicaux

L’une des fonctions réside dans la capacité de l’outil à se synchroniser avec des services externes pour fournir des réponses personnalisées. L’intégration avec l’application Santé d’Apple, dont les indices avaient été repérés le mois dernier, est désormais confirmée. Une fois connecté, le chatbot peut accéder aux données de mouvement, de sommeil et aux habitudes d’activité de l’utilisateur.

Outre l’écosystème Apple, ChatGPT Health peut se lier avec une variété de plateformes telles que Function, MyFitnessPal, Weight Watchers, AllTrails, Instacart et Peloton.

Au-delà du bien-être, le système peut se connecter directement aux dossiers médicaux électroniques. Cette fonctionnalité permet à l’IA d’analyser des résultats de laboratoire et l’historique médical pour éclairer ses réponses. OpenAI insiste toutefois sur une limitation cruciale : cet outil ne fournit ni diagnostic ni traitement et ne remplace pas une consultation médicale. Son but est d’aider à comprendre des résultats ou à préparer un rendez-vous avec un professionnel.

OpenAI promet le respect de la vie privée

Conscient de la sensibilité extrême des données de santé, OpenAI a conçu ChatGPT Health comme un environnement cloisonné doté d’une confidentialité accrue. L’entreprise assure que plusieurs couches de chiffrement protègent les informations.

Point essentiel pour la vie privée : par défaut, les données traitées dans ChatGPT Health ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles fondateurs de l’IA. De plus, si un utilisateur entame une conversation sur la santé dans l’interface principale du chatbot, le système lui suggérera automatiquement de basculer vers cet espace sécurisé pour poursuivre l’échange.

Le déploiement de ChatGPT Health se fait progressivement via une liste d’attente pour une phase bêta. Les utilisateurs des formules gratuite, Go, Plus et Pro peuvent s’inscrire, à l’exception notable des personnes dans l’Union européenne, en Suisse et au Royaume-Uni. Il n’est pas encore précisé quand la France et les pays voisins pourront en profiter.

Pour l’instant, l’intégration des dossiers médicaux et de certaines applications tierces reste exclusive aux États-Unis. L’accès global sur le Web et iOS devrait s’étendre à l’ensemble des utilisateurs éligibles dans les semaines à venir.