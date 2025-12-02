ChatGPT est déjà présent sur iOS pour l’utiliser avec Siri et OpenAI prépare maintenant une intégration avec l’application Santé d’Apple. C’est en tout cas ce qui est suggéré.

ChatGPT va pouvoir se connecter à Apple Santé

En fouillant dans les ressources de l’application ChatGPT pour iPhone, MacRumors a repéré une image qui intègre l’icône de l’application Santé d’Apple. Le nom de l’image fait également référence au service d’Apple et notamment au fait de pouvoir relier ses données à plusieurs catégories. Ainsi, les utilisateurs auront le droit à une expérience personnalisée selon leur propre santé. Les catégories sont en lien avec l’activité générale, le sommeil, l’alimentation, la respiration et l’audition.

Il y a une information inconnue pour le moment : la disponibilité de cette fonctionnalité. La dernière mise à jour en date de l’application ChatGPT sur iPhone remonte à 24 heures, mais il n’est pas encore possible de faire un lien avec l’application Santé d’Apple. De plus, ni Apple ni OpenAI n’ont communiqué publiquement sur cette intégration entre les deux plateformes.

Il faut savoir que ChatGPT peut déjà se connecter à différents services, dont Box, Dropbox, GitHub, Google Drive, Gmail, Microsoft Outlook, Notion et Slack, parmi d’autres. Santé d’Apple devrait donc prochainement s’ajouter à la liste.

Naturellement, certaines peuvent ne pas être à l’aise avec l’idée qu’une intelligence artificielle puisse accéder aux données de santé. Il est bon de préciser pour ces personnes que l’intégration avec le service d’Apple sera optionnelle.