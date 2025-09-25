Apple s’apprête à ouvrir davantage son application de génération d’images, Image Playground, à des modèles d’intelligence artificielle tiers. Des indices découverts dans la bêta d’iOS 26.1 et macOS 26.1 révèlent que l’entreprise modifie la structure de l’application pour accueillir d’autres partenaires qu’OpenAI.

Une ouverture vers des modèles d’IA

Lors de son lancement, l’application Image Playground s’appuyait exclusivement sur les propres modèles d’intelligence artificielle d’Apple. Elle permettait aux utilisateurs de créer des illustrations à partir de descriptions textuelles ou d’informations issues de leurs contacts, en utilisant des thèmes prédéfinis comme « anniversaire » ou « fantaisie ». Cependant, en comparaison avec d’autres outils sur le marché, les résultats produits étaient jugés plutôt limités.

Face à cette limitation, Apple a étendu son partenariat avec OpenAI avec le déploiement d’iOS 26 et macOS Tahoe. Cette collaboration a permis d’intégrer ChatGPT comme un fournisseur d’images directement dans Image Playground, offrant aux utilisateurs des filtres prédéfinis et la possibilité de s’adresser directement au modèle d’OpenAI pour des créations plus spécifiques.

La prochaine étape de cette évolution a été mise en lumière par une analyse du code de la bêta d’iOS 26.1 et macOS 26.1. 9to5Mac a repéré qu’Apple a ajouté de nouveaux éléments au framework de l’application, notamment des « identifiants de fournisseurs » et une métrique de « latence estimée ». Auparavant, la structure était conçue pour ne gérer que le modèle d’OpenAI.

Ces changements indiquent qu’Apple prépare le terrain pour supporter plusieurs modèles tiers. La mesure de la latence pourrait permettre à l’application de choisir dynamiquement le modèle le plus rapide pour une tâche donnée, ou simplement servir à des fins d’analyse interne pour Apple. Quoi qu’il en soit, cette modification confirme une volonté d’élargir les options disponibles pour les utilisateurs.

Google Gemini en pole position ?

Pour l’instant, Apple n’a annoncé aucun nouveau partenaire. Cependant, un candidat se démarque : Gemini 2.5 Flash Image de Google, aussi connu sous le nom de Nano Banana. Ce modèle a récemment connu un succès sur les réseaux sociaux grâce à son hyper-réalisme et sa capacité à reproduire de manière convaincante les traits de personnes à partir de photos. Sa popularité a d’ailleurs hissé l’application Google Gemini au sommet des classements de l’App Store dans de nombreux pays, y compris en France.