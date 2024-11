Lors de la présentation d’Apple Intelligence à la WWDC 2024 en juin, Apple avait évoqué trois styles pour Images Playground, son application qui génère des images. Il avait animation, illustration et sketch, qui se traduit par dessin/esquisse. Mais ce dernier mode semble être de l’histoire ancienne.

La bêta d’iOS 18.2 et de macOS 15.2 inclut quelques fonctionnalités d’Apple Intelligence, dont Image Playground. Il est possible de donner une description à l’application et elle génère une image en quelques secondes. Il y a seulement les modes animations et illustration qui sont disponibles ici. On pourrait donc penser que le mode sketch arrivera un peu plus tard. Mais Apple a fait un changement suggérant que ce ne sera pas le cas.

Pas de mode esquisse pour Image Playground ?

Apple a discrètement modifié la fiche de l’application Image Playground sur l’App Store américain et a retiré la mention pour le style sketch/esquisse. On peut maintenant lire :

Créez des images dans deux styles distincts conçus par Apple et perfectionnés au moyen d’illustrations triées sur le volet. Le style Animation offre une apparence fantaisiste de dessin animé en 3D avec des personnages expressifs et des environnements cinématographiques. Le style Illustration est défini par des contours bien visibles, des formes simples et des couleurs vives, qui créent des compositions réconfortantes et ludiques.

En comparaison, voici ce qu’indique encore la page canadienne de l’App Store (qui n’a pas encore été mise à jour) :

Créez des images dans trois styles distincts conçus par Apple et perfectionnés au moyen d’illustrations triées sur le volet. Le style Animation offre une apparence fantaisiste de dessin animé en 3D avec des personnages expressifs et des environnements cinématographiques. Le style Illustration est défini par des contours bien visibles, des formes simples et des couleurs vives, qui créent des compositions réconfortantes et ludiques. Le style Esquisse académique et détaillé produit de magnifiques dessins sur des arrière-plans simples.

Le site dédié à Apple Intelligence liste encore les trois styles pour Image Playground, mais cela devrait bientôt changer pour retirer la mention à sketch/esquisse.

Pourquoi cet abandon ? Pas de réponse pour l’instant. Peut-être qu’Apple a besoin d’un peu plus de temps pour perfectionner le style, ce qui impliquerait un possible lancement plus tard en 2025. Ou bien il est totalement abandonné.