Apple propose aujourd’hui son application Apple Store pour iPhone et iPad sur l’App Store en Inde. On la retrouve déjà dans de nombreux pays, dont en France.

À l’instar de ce qui se passe dans les autres pays, l’application Apple Store en Inde permet d’effectuer des achats de produits (iPhone, iPad, Mac, etc), d’avoir des recommandations, de consulter tout le catalogue et plus encore.

« Chez Apple, le client est au centre de tout ce que nous faisons, et nous sommes ravis de lancer l’application Apple Store pour atteindre encore plus d’utilisateurs en Inde et approfondir nos liens », a déclaré Karen Rasmussen, responsable de la vente en ligne chez Apple, dans un communiqué à TechCrunch.

L’application comporte des onglets distincts pour les produits, des recommandations personnalisées et une assistance après l’achat, notamment des sessions d’installation en ligne avec des spécialistes Apple. Les clients peuvent également s’inscrire à des sessions de formation gratuites dans les Apple Store et s’informer sur les options de reprise et de financement d’Apple, ainsi qu’ajouter des gravures gratuites sur des appareils tels que les AirPods et les iPads en huit langues.

Pour rappel, l’Apple Store en ligne en Inde a vu le jour en septembre 2020. Il y a donc eu un important délai entre la version Web et l’application mobile. La raison de ce délai n’est pas communiquée.

Aussi, Apple a ouvert son premier Apple Store indien en 2023. C’était à Mumbai et à New Delhi. D’autres boutiques physiques sont prévues à Bangalore, Pune et plus.

L’Inde devient de plus en plus importante aux yeux d’Apple. Plusieurs produits sont assemblés sur place, dont certains iPhone.