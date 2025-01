Apple et Google ont supprimé plusieurs applications de VPN sur l’App Store et le Play Store en Inde à la suite d’une demande des autorités. Cela rappelle ce qui s’est déjà passé en Chine et en Russie.

Le ministère indien de l’Intérieur a ordonné le retrait des applications, selon un document consulté par TechCrunch et une déclaration de Google à Lumen, la base de données de l’université de Harvard qui suit les demandes de retrait des gouvernements dans le monde entier.

L’application 1.1.1.1 de Cloudflare, tout comme Hide.me et PrivadoVPN ne sont actuellement plus disponibles sur l’App Store en Inde. Apple a invoqué une demande du Centre indien de coordination de la cybercriminalité, qui dépend du ministère de l’Intérieur, estimant que le contenu du développeur contrevenait à la législation indienne.

Cette mesure marque la première mise en œuvre significative du cadre réglementaire indien de 2022 régissant les applications de VPN. Les règles exigent que les fournisseurs de VPN et les fournisseurs de services dans le cloud conservent des dossiers complets sur leurs clients, y compris les noms, les adresses, les adresses IP et l’historique des transactions, pendant une période de cinq ans.

Ces exigences strictes ont suscité des critiques de la part des principaux acteurs du secteur. NordVPN, ExpressVPN, SurfShark et ProtonVPN ont exprimé de sérieuses réserves sur les règles, et plusieurs d’entre eux ont annoncé leur intention de retirer leur infrastructure de serveurs de l’Inde.

NordVPN, ExpressVPN et SurfShark continuent de proposer leurs services aux clients indiens, mais ont cessé de proposer leurs applications dans le pays.