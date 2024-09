Apple a décidé de complètement supprimer les applications de Beddit (à ne pas confondre avec Reddit) au niveau de l’App Store. Le retrait a eu lieu la semaine dernière, comme l’a noté MacRumors.

Apple a racheté Beddit en 2017 et a progressivement réduit les capacités matérielles et logicielles ainsi que le support de l’accessoire. Le fabricant d’iPhone a stoppé la synchronisation sur le cloud de l’application Beddit en 2018, a publié une version mise à jour de l’accessoire avec moins de fonctionnalités en 2019 et a cessé complètement de vendre l’accessoire en 2022.

Beddit est un système de suivi de sommeil via un accessoire dédié. Ce dernier peut se connecter à l’iPhone afin que l’utilisateur analyse les données récoltées via une application dédiée. Par exemple, le moniteur Beddit Sleep Monitor suit automatiquement votre sommeil et fonctionne avec l’application Beddit sur iPhone pour vous aider à mesurer, gérer et améliorer votre sommeil. Voici les points forts selon Apple :

Mesure automatiquement votre temps de sommeil, votre fréquence cardiaque, votre respiration, vos ronflements ainsi que la température et l’humidité de votre chambre

Capteur sous forme de bande fine, souple et discrète de 2 mm d’épaisseur : vous ne le remarquerez même pas

Aucun appareil à porter sur soi

Fonctionne avec toutes les tailles de matelas, qu’il y ait une ou deux personnes dans le lit

Les données relatives à l’analyse de la fréquence cardiaque et de la respiration sont partagées avec l’app Santé de votre iPhone

Recevez des notifications de rapports sur votre sommeil, des rappels de coucher et des messages motivants sur votre Apple Watch

Il est probable qu’Apple ait acquis Beddit pour soutenir le développement du suivi du sommeil sur l’Apple Watch, qui a fait ses débuts dans le cadre de watchOS 7 en 2020.