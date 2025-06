Apple pousse fort ses pions en Inde, désormais un marché très important pour la firme californienne. Les ventes de produits Apple explosent dans le pays dirigé par Narendra Modi, et l’Inde est aussi devenue une place forte pour la production d’iPhone et d’autres produits de la marque. La firme de Cupertino ne compte s’arrêter en si bon chemin et prévoit désormais d’ouvrir plusieurs Apple Store dans les villes et les régions les plus importantes de l’Inde. Alors que les rumeurs faisaient état de l’ouverture prochaine d’un nouvel Apple Store dans la ville de Bangalore, on apprend aujourd’hui qu’Apple a bel et bien signé un bail pour un espace de 1 172 m² situé au Sky City Mall de Mumbai.

L’Apple Store de Mumbai (ci-dessus) a ouvert ses portes en 2023

CRE Matrix, une société d’analyse de données immobilière, a a déjà examiné le contrat de location d’Apple India. L’espace situé au Sky City de Mumbai aurait été loué pour une durée de 10 ans et 10 mois, les 10 premiers mois étant même exempts de loyers (joli cadeau de l’administration indienne). Pour rappel, Apple dispose déjà de deux boutiques en Inde, une située à Mumbai et l’autre à New Delhi.