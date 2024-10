Si l’on en croit un article du site Moneycontrol, Apple étend sa présence dans le commerce de détail en Inde en embauchant jusqu’à 400 personnes pour quatre magasins à venir à Bangalore, Pune, Delhi-NCR et Mumbai. La firme de Cupertino propose des postes à temps plein et à temps partiel sur son site Web, plusieurs de ces postes étant à combler avant l’ouverture des magasins l’an prochain. Apple s’intéresse particulièrement aux jeunes diplômés qui souhaitent occuper des postes à temps partiel, ce qui leur permet d’acquérir de l’expérience en travaillant dans les nouveaux magasins, comme c’est déjà le cas pour ses magasins existants à Mumbai et à New Delhi.

Apple Store de New Delhi, le jour de l’ouverture

Après le succès de son Apple Store BKC à Mumbai et de sa boutique Select City Walk à New Delhi, Apple compte bien ouvrir d’autres Apple Store en Inde. Ses deux premiers magasins, qui ont ouvert au mois d’avril 2023, ont enregistré des performances exceptionnelles, générant environ 95 millions de dollars sur un an, ce qui les situe parmi les Apple Store les plus rentables d’Apple à l’échelle mondial. 60 % des revenus proviennent de l’Apple Store de Delhi, pourtant le plus petit des deux.