Apple continue de « superformer » en Inde : bien que les expéditions de smartphones sur le marché indien aient chuté de 7 % en glissement annuel (au premier trimestre 2025), Apple a été à contre-courant de la tendance avec une hausse de 29 % de ses livraisons sur un an. Il s’agit même pour Apple du plus haut volume de livraisons jamais atteint en Inde pour un premier trimestre. Cette performance plus que solide renforce la domination du californien dans le segment premium et au passage met en évidence la demande croissante pour les smartphones haut de gamme dans le pays, une preuve supplémentaire de l’enrichissement de la classe moyenne indienne.

Apple domine désormais le marché mobile indien en valeur. La firme de Cupertino a récupéré 26% du chiffre d’affaires de ce marché sur le Q1 2025, contre 20% sur le Q1 2024

On note toutefois qu’Apple ne figure pas parmi les cinq premiers fabricants en Inde sur le Q1 2025 (cela avait été le cas il y a deux trimestres), mais la firme de Cupertino surclasse tout de même ses concurrents en terme de chiffre d’affaires et domine le segment des mobiles haut de gamme.