Les exportations d’iPhone en provenance de l’Inde ont atteint la bagatelle en valeur de 6 milliards de dollars au cours des six mois (terminés en septembre), soit une augmentation de 33 % par rapport à l’an dernier. Cette croissance spectaculaire permet à Apple de dépasser son objectif d’exportation en provenance de l’Inde de 10 milliards de dollars pour l’exercice 2024. Ce boost des exportations « indiennes » résulterait de l’expansion de la supply chain d’Apple dans le pays, une expansion soutenue par des subventions locales, une main-d’œuvre qualifiée et l’amélioration constante de l’infrastructure technologique. Les principaux fournisseurs, dont Foxconn, Pegatron et Tata Electronics, jouent ici un rôle central, Foxconn restant le principal fournisseur d’Apple sur le sol indien tandis que Tata Electronics exporte pour environ 1,7 milliard de dollars d’iPhone depuis son usine du Karnataka.

Cette croissance de l’industrie manufacturière a eu un impact considérable sur le niveau des exportations indiennes, les smartphones représentant désormais la principale exportation du pays vers les États-Unis, totalisant 2,88 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de l’exercice financier 2024, soit un bond colossal par rapport aux 5,2 millions de dollars en exportations annuelles il y a cinq ans à peine.

Pour rappel, Apple s’est engagé à produire des iPhone 15 Pro en Inde et à étendre sa présence dans le commerce de détail avec notamment des Apple Store à Mumbai et à New Delhi. Plus que jamais donc, Apple cherche à diversifier sa chaîne d’approvisionnement et à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, bien que le pays demeure son principal pôle de fabrication et de R&D sur le marché du smartphone.