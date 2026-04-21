Apple se retrouve sous pression au Brésil après une notification officielle des autorités, qui lui reprochent de laisser accessibles sur l’App Store de nombreuses applications de paris susceptibles d’être utilisées par des mineurs. Ce coup de semonce illustre le durcissement rapide du cadre réglementaire brésilien autour de la protection des enfants en ligne, dans un contexte où les jeux d’argent sur mobile connaissent une expansion absolument fulgurante.

Serrage de vis sur les boutiques d’applications

Le ministère brésilien de la Justice et de la Sécurité publique a adressé un courrier à Apple et à Google par l’intermédiaire de ses services compétents en matière de droits numériques et de défense des consommateurs – soit le National Secretariat for Digital Rights (Sedigi) et le National Consumer Secretariat (Senacon). Les autorités estiment que d’ « innombrables applications » proposent ou facilitent l’accès de mineurs aux paris, parfois sans autorisation fédérale valable.

Selon le décret d’application du nouvel ECA Digital (la loi brésilienne sur le numérique), « les boutiques d’applications internet et les systèmes d’exploitation doivent empêcher la disponibilité de produits ou services qui promeuvent, offrent ou permettent l’accès à des loteries de toute nature », y compris les paris à cote fixe non autorisés. Autrement dit, le Brésil ne veut plus que les plateformes se contentent d’héberger ces services en laissant la responsabilité de l’accès aux seuls éditeurs.

Apple engagé sur le contrôle d’âge, mais cela reste insuffisant

Le dossier tombe à un moment délicat pour Apple, qui a justement renforcé récemment certains outils de vérification et d’assurance d’âge au Brésil. Mais pour les autorités brésiliennes, ces garde-fous restent manifestement insuffisants si des apps de paris, ou des clones de ce type d’apps, continuent d’être visibles et téléchargeables par un public trop jeune.

Le « Jogo do Tigrinho » cristallise les inquiétudes

Parmi les applications visées figureraient aussi plusieurs variantes liées au phénomène du « Jogo do Tigrinho », un type de jeu d’argent mobile devenu extrêmement populaire au Brésil. Ces services concentrent désormais une partie importante des critiques politiques et sociales autour de l’addiction, de la fraude et de l’exposition des plus jeunes. A noter que le Brésil n’est pas une exception dans le paysage de la tech : plusieurs pays attendent désormais des App Stores qu’ils agissent comme de véritables filtres réglementaires.