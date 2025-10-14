Apple propose aujourd’hui au téléchargement une nouvelle bêta publique du firmware pour les AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 et AirPods 4 avec comme build 8B5014c. C’est exactement la même version qui a été distribuée il y a quelques jours aux développeurs.

Une nouvelle bêta publique pour les AirPods

Il n’y a pas encore d’informations sur les éventuelles nouveautés à retrouver avec cette bêta pour les AirPods. À voir si Apple en propose réellement ou si la société se focalise sur diverses améliorations et des corrections de bugs.

La nouvelle bêta est disponible dès maintenant au téléchargement. Depuis iOS 26 et macOS Tahoe, Apple permet aux utilisateurs de se rendre dans l’application Réglages pour mettre à jour le firmware des AirPods. C’est bien plus pratique que la méthode précédente qui consistait à passer par un ordinateur.

C’est l’occasion de rappeler qu’Apple a proposé la semaine dernière une mise à jour du firmware pour les AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 et AirPods 4, cette fois en version stable pour l’ensemble des utilisateurs. Elle n’a pas ajouté de nouveautés pour le coup, cette version a corrigé des bugs. Apple ne donne pas le détail sur les bugs corrigés.

Les AirPods Pro 3 sont disponibles à l’achat pour 249 euros. Il y a aussi les AirPods Pro 2 à 229 euros et les AirPods 4 sont disponibles pour 137 euros en ce moment.