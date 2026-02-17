Apple rend aujourd’hui disponible au téléchargement une nouvelle bêta publique du firmware pour les AirPods 4, AirPods Pro 2 et AirPods Pro 3 avec comme build 8B5034f. C’est exactement la même version qui a été distribuée il y a quelques jours aux développeurs.

Une nouvelle bêta publique pour les AirPods

Il n’y a pas encore d’informations sur les éventuelles nouveautés à retrouver avec cette bêta pour les AirPods. À voir si Apple en propose réellement ou si la société se focalise sur diverses améliorations et des corrections de bugs.

La mise à jour arrive la même semaine où Apple propose la première bêta d’iOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4.

La nouvelle bêta est disponible dès maintenant au téléchargement. Depuis iOS 26 et macOS Tahoe, Apple permet aux utilisateurs de se rendre dans l’application Réglages pour mettre à jour le firmware des AirPods. C’est bien plus pratique que la méthode précédente qui consistait à passer par un ordinateur.

Les AirPods Pro 3 sont disponibles à l’achat pour 249 euros, mais il y a une promotion chez Amazon pour 219 euros. Les AirPods 4 sont, eux, disponibles pour 149 euros dans la version sans réduction de bruit (en promo chez Amazon pour 134 euros) et pour 199 euros dans la version avec réduction de bruit (en promotion chez Amazon pour 179 euros).