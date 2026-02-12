Apple rend disponible au téléchargement une nouvelle bêta du firmware pour les AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 et AirPods 4, avec comme numéro de build 8B5034f. La précédente version a été proposée en novembre avec le numéro de build 8B5025a.

Une nouvelle bêta pour les AirPods et AirPods Pro

Il n’y a pas encore d’informations sur les éventuelles nouveautés à retrouver avec cette bêta pour les AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 et AirPods 4. À voir si Apple en propose réellement ou si la société se focalise sur diverses améliorations et des corrections de bugs.

La nouvelle bêta du firmware est disponible dès maintenant au téléchargement. Depuis iOS 26 et macOS Tahoe, Apple permet aux utilisateurs de se rendre dans l’application Réglages pour mettre à jour le firmware des AirPods. C’est bien plus pratique que la méthode précédente qui consistait à passer par un ordinateur.

Les AirPods Pro 3 sont disponibles à l’achat pour 249 euros, mais il y a une promotion chez Amazon pour 219 euros. Les AirPods 4 sont, eux, disponibles pour 149 euros dans la version sans réduction de bruit (en promo chez Amazon pour 134 euros) et pour 199 euros dans la version avec réduction de bruit (en promotion chez Amazon pour 179 euros).