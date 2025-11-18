Apple propose aujourd’hui au téléchargement une nouvelle bêta du firmware pour les AirPods Pro 3, avec comme numéro de build 8B5025a. La précédente version a été proposée le mois dernier avec le numéro de build 8B5014c.

Une nouvelle bêta pour les AirPods Pro

Il n’y a pas encore d’informations sur les éventuelles nouveautés à retrouver avec cette bêta pour les AirPods Pro 3. À voir si Apple en propose réellement ou si la société se focalise sur diverses améliorations et des corrections de bugs.

La nouvelle bêta du firmware est disponible dès maintenant au téléchargement. Depuis iOS 26 et macOS Tahoe, Apple permet aux utilisateurs de se rendre dans l’application Réglages pour mettre à jour le firmware des AirPods. C’est bien plus pratique que la méthode précédente qui consistait à passer par un ordinateur.

Le test intervient alors qu’iOS 26.2 est actuellement disponible en bêta pour les développeurs et testeurs publics. Il se trouve que la mise à jour propose justement une nouveauté pour les AirPods : la fonction de traduction en direct pour les utilisateurs dans l’Union européenne.

Les AirPods Pro 3 sont disponibles à l’achat pour 249 euros. Il y a aussi les AirPods Pro 2 à 209 euros pour le moment et les AirPods 4 sont disponibles pour 119 euros en ce moment.