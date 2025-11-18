Apple propose aujourd’hui au téléchargement la deuxième bêta publique d’iOS 26.2 sur iPhone et d’iPadOS 26.2 sur iPad. Elle arrive deux semaines après la précédente et 24 heures après la bêta 3 pour les développeurs.

Pour une raison surprenante, Apple n’a pas proposé une nouvelle bêta publique la semaine dernière lorsque les développeurs ont eu le droit à leur deuxième bêta. Par conséquent, la version du jour est bien basée sur la bêta 3 distribuée hier, bien que ce soit techniquement la deuxième bêta publique.

Quelques nouveautés sont disponibles avec cette nouvelle bêta. AirDrop propose maintenant un système de codes uniques pour les partager avec une personne. Cela permet d’envoyer et recevoir des fichiers pendant 30 jours, sans que la personne ne soit dans vos contacts. Aussi, les utilisateurs japonais peuvent changer Siri au niveau du bouton latéral par un autre assistant. Les autres nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.

Comment télécharger la bêta publique d’iOS 26.2

Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique d’iOS 26.2 :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

Apple a déjà dit que la version finale sera disponible dans le courant de décembre. Il n’y a pas encore une jour précis.