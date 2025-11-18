Apple a proposé cette semaine la bêta 3 d’iOS 26.2 au téléchargement. Cette version comprend des nouveautés par rapport à la précédente sortie la semaine dernière. C’est l’occasion de les retrouver ici.

Les nouveautés de la bêta 3 d’iOS 26.2

– AirDrop ajoute un système de codes uniques qui peuvent être partagés. Il est ainsi possible de fournir le code en question à une personne pour pouvoir lui envoyer des fichiers sans pour autant qu’elle soit dans votre liste de contacts. Le partage de fichiers est valable pendant 30 jours. Aussi, il est possible de gérer les personnes connectées depuis l’application Réglages. Plus d’informations sur cet article dédié.

– Au Japon, Apple autorise les utilisateurs à remplacer Siri par un autre assistant en maintenant le bouton latéral appuyé. Cela permet par exemple d’avoir des assistants comme Gemini ou Alexa à la place. L’équivalent devrait aussi voir le jour en Europe, mais peut-être plus tard et non avec iOS 26.2.

– Selon les notes d’Apple, les notifications d’hypertension peuvent désormais être consultées grâce à une nouvelle API. Les applications peuvent demander l’autorisation de lire les notifications générées par la fonctionnalité de notification d’hypertension sur l’Apple Watch.

– Lorsque vous accédez à votre compte Apple pour la première fois après avoir installé iOS 26.2, une alerte s’affiche pour vous informer que les informations relatives à la confidentialité des comptes Apple ont été mises à jour afin de mieux expliquer comment Apple collecte et utilise les informations personnelles.

– Avec iOS 26.1, Apple a proposé une option « Teinté » pour l’interface Liquid Glass afin de réduire la transparence. Avec iOS 26.2, un avertissement indique que cette option ne peut pas être utilisée conjointement avec les paramètres d’accessibilité « Réduire la transparence » et « Augmenter le contraste ». L’activation de l’option « Teinté » permet de désactiver automatiquement les deux options d’accessibilité.

– Au premier lancement, l’application Jeux affiche un pop-up évoquant les nouveautés déjà repérées avec les précédentes bêtas. Cela comprend des options permettant de filtrer la bibliothèque de jeux, une meilleure prise en charge de la navigation à l’aide d’une manette et des mises à jour en temps réel des scores des défis pendant le gameplay.

– Au moment de créer un rappel, une option apparaît pour marquer le rappel comme urgent et ainsi avoir une alarme.

– Dans la bêta 3 d’iPadOS 26.2 sur iPad, Apple a ajouté une option permettant de glisser-déposer des applications depuis la bibliothèque d’applications, le Dock et Spotlight vers les vues Slide Over et mosaïque, rétablissant ainsi certaines fonctionnalités qui avaient été supprimées lors du passage d’iPadOS 18 à iPadOS 26.