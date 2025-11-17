La bêta 3 d’iOS 26.2, disponible maintenant, révèle une nouvelle fonctionnalité pour AirDrop. Apple a mis au point un système de code temporaire qui permet de partager des fichiers avec une personne qui ne figure pas dans vos contacts, sans pour autant ouvrir la porte à tous les inconnus à proximité.

Un partage AirDrop valable 30 jours

Le principe est simple : au lieu d’activer l’option « Tout le monde » pour une durée limitée, iOS 26.2 propose de générer un code sécurisé. Comme l’explique le texte de la fonctionnalité : « Partagez un code sécurisé avec des personnes qui ne figurent pas dans vos contacts pour utiliser AirDrop. Vous pourrez vous trouver mutuellement pendant les 30 prochains jours. Vous pouvez gérer l’accès dans l’application Réglages »

La personne avec qui vous souhaitez partager des fichiers n’aura qu’à entrer ce code pour que vos appareils puissent communiquer. Cette connexion restera active pendant 30 jours, facilitant les échanges répétés sans nécessiter la création d’une fiche contact.

Jusqu’à présent, les utilisateurs d’AirDrop faisaient face à un choix : soit limiter le partage à leurs contacts, ce qui est très sécurisé mais peu pratique pour un échange ponctuel, soit ouvrir AirDrop à tout le monde, ce qui peut exposer à des demandes de partage non sollicitées.

Cette nouvelle option de code temporaire offre un compromis. Elle permet un partage ciblé et sécurisé avec une personne précise, sans avoir à polluer son carnet d’adresses ni à compromettre sa confidentialité. Une fois la connexion établie, les accès peuvent être facilement gérés et révoqués via le menu « Gérer les contacts AirDrop connus » dans les réglages.