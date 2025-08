Wargroove 2 débarque sur iOs et Android avec sa Pocket Edition (Lien App Store – 7,99 euros – iPhone/iPad), offrant ainsi aux joueurs mobiles une expérience de stratégie tactique au tour par tour de haute volée. Dans ce nouvel opus (qui n’a rien à envier à son homologue sur consoles et PC), les joueurs peuvent plonger dans une campagne scénarisée d’environ 20 heures aux intrigues entremêlées, et donc l’action se déroule sur les côtes d’Aurania. Wargroove 2 propose plus de 20 commandants issus de 6 factions différentes, chacun doté de pouvoirs spéciaux appelés « grooves », des pouvoirs capables de renverser le cours des batailles. Le tout est sublimé par une direction artistique rétro et une interface tactile parfaitement adaptée aux écrans mobiles.



Considéré comme le meilleur concurrent du cultissime Advance Wars, Wargroove 2 est un type de jeu trop rare sur mobile…

Wargroove 2: Pocket Edition mise aussi sur la richesse de ses modes de jeu et la créativité des joueurs. Grâce à des outils de création poussés, il est ainsi possible de concevoir et partager cartes, campagnes et même cinématiques. Les amateurs de défis trouveront également leur bonheur avec un mode roguelike exigeant, qui mettra leurs talents de stratège à rude épreuve. Enfin, Wargroove 2 est jouable en solo, en multijoueur local ou en ligne jusqu’à 4 joueurs (sachant que le jeu gère le cross-platform).