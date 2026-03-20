Bonne nouvelle pour les joueurs Apple : le très (trop ?) attendu Crimson Desert, l’ambitieux action-RPG en monde ouvert de Pearl Abyss, est désormais disponible sur Mac via Steam et le Mac App Store. Vendu au prix de 70 euros le titre fait partie des rares grosses productions AAA à arriver en même temps sur ordinateur, consoles et macOS.

Un monde ouvert gigantesque, entre aventure et « sandbox »

Longtemps présenté comme une version « solo-narratif-action » de l’univers de Black Desert, Crimson Desert est devenu une sorte de gros sandbox avec de la progression scénarisée, des quêtes secondaires à foison, sans oublier une myriade d’activités comme la construction de camp, l’artisanat, le commerce, la pêche, la cuisine ou bien encore le minage… Bref, de quoi y passer des dizaines (voire des centaines) d’heures si l’on apprécie ce type de jeu.

Configuration Mac : M2 Pro minimum, macOS 26 Tahoe recommandé

Tout ceci est bien beau – enfin, pas si extraordinaire que cela non plus si on se réfère aux nombreux tests du jeu – mais il y a une forte contrepartie pour les joueurs Mac. Pearl Abyss vise assez large côté compatibilité, mais pour jouer dans de bonnes conditions, une puce relativement récente est indispensable : Crimson Desert nécessite un Mac équipé d’une puce M2 Pro pour la configuration de base, sans ray tracing.

Stockage et performances : prévoyez large

Les contraintes ne s’arrêtent pas à la puissance de calcul puisque le jeu réclame environ 150 Go d’espace disque à l’installation. L’éditeur recommande aussi macOS 26 Tahoe pour des performances optimales. Les puces plus récentes (M3/M4) sont évidemment prises en charge, et les variantes Pro ou Max permettront d’atteindre un niveau de détails ultime.

Reste maintenant à voir comment Pearl Abyss fera évoluer l’expérience Mac au fil des correctifs : les premières impressions saluent l’ampleur et la technique, mais pointent aussi des bugs et une narration inégale, ce qui devrait se traduire par une chapelet de futures mises à jour.