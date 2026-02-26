Longtemps en retrait sur le terrain du jeu vidéo haut de gamme, le Mac s’apprête à vivre un tournant stratégique. Le 19 mars prochain, Crimson Desert sera disponible simultanément sur macOS, PC et consoles. Fait suffisamment rare (voire rarissime) pour être notifié, un gros AAA sortira donc day one sur la plateforme d’Apple.

Un lancement simultané sur Mac, PC et consoles

Développé par le studio sud-coréen Pearl Abyss (déjà réputé pour le MMORPG Black Desert), Crimson Desert est sans conteste l’un des jeux les plus attendus de l’année. Ce vaste action-RPG en monde ouvert plonge les joueurs dans un univers médiéval sombre, mêlant exploration, combats dynamiques et narration ambitieuse.

Fait notable donc, ce titre très attendu sortira le 19 mars en même temps sur macOS, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. L’écosystème Apple est plutôt habitué à recevoir les grandes productions plusieurs mois après leur sortie initiale… voire à ne rien recevoir du tout.

Apple mise sur la puissance des puces Apple Silicon

MetalFX et ray tracing au programme

Lors de la présentation de ses nouveautés logicielles l’an dernier, Apple avait mis en avant Crimson Desert, comme une vitrine technologique. La firme de Cupertino précisait alors que le jeu exploiterait MetalFX Upscaling afin d’améliorer les performances tout en conservant un rendu visuel de haute qualité.

Les puces des familles M3 et M4 sont également mises à contribution, notamment pour la gestion du ray tracing matériel. Le GPU intégré à ces processeurs permet d’offrir une expérience graphique immersive et fluide sur les Mac les plus récents.

Un signal fort pour le gaming sur Mac

Proposé à 69,99 euros en édition standard et 79,99 euros en version Deluxe sur Steam, Crimson Desert symbolise l’ambition renouvelée d’Apple dans le jeu vidéo. À l’heure où de nouveaux MacBook sont attendus, ce lancement simultané pourrait illustrer la montée en puissance du Mac comme véritable alternative pour les joueurs exigeants.

Si l’essai est transformé, ce type de sortie coordonnée pourrait devenir moins exceptionnel et, peut-être, redessiner durablement la place du Mac dans l’industrie du gaming AAA.