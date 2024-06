Deux ans après son annonce officielle, l’adaptation macOS de Riven a enfin une date de sortie. Ce jeu d’aventure culte, suite directe du encore plus culte Myst sortira donc le 25 juin prochain dans le Mac App Store (et aussi sur Steam). Cette version a été largement remaniée : les rendus 3D ont entièrement été refaits avec le moteur Unreal Engine 5 et les écrans statiques laissent place désormais à de superbes animations de transition entre chaque zone-puzzle du jeu.. Hormis cet upgrade graphique (et sonore), Riven reste très similaire au titre sorti en 1997 sur PC… et sur Mac, soit un jeu vidéo rempli d’énigmes et de puzzles, le tout baigné dans cette ambiance de désolation plus mélancolique que réellement triste.



Le studio Cyan Worlds a en tout cas réalisé un superbe travail de restauration-modernisation de son titre vieillissant, ce qui permettra à de nouvelles générations de joueurs de découvrir ce petit bijou esthétisant et cérébral à la fois. Le jeu occupera un espace de stockage de 14,2 Go et peut déjà être précommandé sur le Mac App Store au prix de 39,99 euros.

Le pitch de Riven (source Wiki): « L’histoire de Riven prend place directement après les évènements de Myst. Atrus, le personnage central de la série, demande de l’aide à l’Étranger, le mystérieux personnage incarné par le joueur, pour libérer Catherine, sa femme, des mains de Gehn, son père rendu fou par l’avidité et le pouvoir. Atrus envoie donc l’Étranger dans le monde de Riven, un des multiples « Âges » créés par la civilisation D’ni. Comme pour son prédécesseur, le jeu comporte plusieurs fins en fonction des choix et des actes du joueur, mais contrairement à Myst, où l’aventure se déroulait dans plusieurs âges, Riven se déroule presque totalement dans le même monde. »