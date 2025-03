On l’aura beaucoup attendu, mais il est enfin là : le superbe Control du studio Remedy est disponible sur le Mac App Store (et sur Steam) au prix de 39,99 euros (Lien Mac App Store – 39,99 euros). Ce portage des versions consoles et PC avait été annoncé lors de la WWDC 2024, mais on était depuis sans nouvelles du titre. L’attente en valait la peine puisque le jeu est disponible dans une version blindée d’effets graphiques (illumination globale, ray-tracing), même s’il vaudra mieux disposer des dernières puces de la série M (Apple Silicon) pour profiter de tous ces raffinements d’affichage… A noter que la version Mac à 40 euros est l’Ultimate Edition comprenant donc deux DLC supplémentaires. Au vu de la qualité du jeu, le tarif est donc franchement raisonnable. 30 Go d’espace disque sont nécessaires pour l’installation.



Le pitch du jeu : « Les évènements du jeu prennent place dans l’Ancienne maison, quartier général du Federal Bureau of Control (FBC), une agence secrète du gouvernement américain chargée de contenir et d’étudier les phénomènes qui violent les lois de la réalité, appelés dans le jeu « phénomènes paranaturels ». Le joueur incarne Jesse Faden qui est à la recherche de son frère Dylan depuis 17 ans. En explorant l’Ancienne Maison, Faden récupère l’Arme de Service qui lui permet de devenir la nouvelle directrice du FBC. Grâce à ses nouvelles capacités lui permettant, entre autres, de projeter des objets ou encore de léviter, elle essaye de repousser The Hiss, une force paranaturelle ayant envahi l’Ancienne Maison. « (source Wiki)