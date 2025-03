Véritable phénomène vidéoludique lors de son lancement en début d’année 2024, Palworld a d’abord fait les beaux jours du PC, des Xbox Series et du Game Pass avant de prendre racine quelques mois plus tard sur PS5. Le jeu du studio PocketPair, très inspiré (pour ne pas dire largement copié) de Pokémon au point de pousser Nintendo à enquêter sur un possible vol de propriété intellectuelle, est désormais disponible dans le Mac App Store au prix de 28,99 euros. En voilà une bonne surprise ! A noter que le jeu tourne uniquement sur les Mac équipés d’une puce Apple Silicon.



Malgré sa réputation (pas totalement usurpée) de n’être qu’une vile copie de Pokémon, Palworld se distingue toutefois par son aspect jeu de craft en monde ouvert très prononcé. On retrouve ainsi dans le titre de PocketPair des éléments de jeu de survie, de chasse aux monstres (of course), de construction, de micro-gestion, de combats et d’exploration, le tout dans un environnement multijoueurs. Ce mix de différents gameplays fonctionne plutôt bien si l’on en croit les dizaines de millions de joueurs qui se sont déjà plongés dans ce titre.